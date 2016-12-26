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Линия электропередачи.

Фото: Scanpix

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Aeg-ajalt tasub elektri-ja gaasipakkujad üle vaadata, et leida enda rahakotile parim.
Scanpix

Из-за ветра обесточены тысячи домохозяйств

26.12.2016 14:50
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Число обесточенных штормовым ветром домохозяйств в понедельник увеличилось и на 13 часов составило более 2000.

Как сообщает сетевое предприятие Elektrilevi, около пяти часов утра обесточенных клиентов насчитывалось около 1000, затем ситуация изменилась к лучшему и около 10 часов без тока оставались почти 400 клиентов, однако к 13 часам их количество вновь выросло и составило более 2000. Больше всего обесточенных клиентов на Хийумаа - 214.

В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, во многих регионах дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами 18-20 м/с. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

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ветер · обесточивание · электричество
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