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Большая галерея: природа поманила жителей Эстонии в Рождество

25.12.2016 18:09
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Несмотря на то, что в Эстонии в Рождество наблюдается ветреная и местами дождливая погода, это не остановило любителей природы, которые решили провести праздники на природе. Смотрите фото с болота Виру, на тропах которого сегодня было множество людей. 

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