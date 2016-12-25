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Большая галерея: природа поманила жителей Эстонии в Рождество
25.12.2016 18:09
Несмотря на то, что в Эстонии в Рождество наблюдается ветреная и местами дождливая погода, это не остановило любителей природы, которые решили провести праздники на природе. Смотрите фото с болота Виру, на тропах которого сегодня было множество людей.
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