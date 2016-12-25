Во второй половине дня условия на главных шоссе хорошие. По прогнозам, вечером и ночью местами пройдут дожди и мокрый снег. «Температура воздуха останется околонулевой, на дорогах благоприятные условия для возникновения наледи», - предупреждает департамент.
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Скользкие дороги.
Фото: Liis Treimann
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Libedus.
Liis Treimann
Департамент призывает водителей к осторожности: на дорогах может быть скользко
25.12.2016 16:39
Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными на дорогах, поскольку там по-прежнему может быть скользко.
Jaga |