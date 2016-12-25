Департамент призывает водителей к осторожности: на дорогах может быть скользко

Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными на дорогах, поскольку там по-прежнему может быть скользко.

Во второй половине дня условия на главных шоссе хорошие. По прогнозам, вечером и ночью местами пройдут дожди и мокрый снег. «Температура воздуха останется околонулевой, на дорогах благоприятные условия для возникновения наледи», - предупреждает департамент.