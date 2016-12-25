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Leo Rehela.
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Лео Рехела.

Фото: Foto: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

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Leo Rehela.
Foto: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Синоптик со стажем поразил точностью своего прогноза

25.12.2016 16:21
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В октябре этого года издание Järva Teataja обратилось к синоптику Лео Рехела, который заявил, что не верит в то, что Эстонию ожидает самая холодная зима столетия, и, похоже, оказался абсолютно прав.  

По его словам, тенденция, наоборот, заключается в том, что на планете становится только теплее. «Несколько десятков лет назад были годы, когда уже в октябре на земле лежал снег, - отмечает он, - Говоря иначе, раньше чаще встречались случаи, когда  снег выпадал в середине осени. В последние десятилетия зимы наступают значительно позже».

Рехела не скрывал в октябре, что разговоры о надвигающейся лютой зиме только заставляют его ухмыляться.

«Я не могу взять и от большого ума предсказать погоду дольше, чем на неделю. Пять дней – это максимум, - отмечает синоптик, - Делать долгосрочные прогнозы, это все равно, что смотреть в небо. Если прогноз дается дольше, чем на неделю, то к нему нужно относиться скептически, так как точность такого прогноза стремиться к нулю».

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зима · прогноз · синоптик · тенденция
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