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TRT03: KUHJUNUD R
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Фото: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

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TRT03: KUHJUNUD R
KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

В понедельник будет тепло и ветрено

25.12.2016 15:29
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По данным службы погоды Эстонии, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

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