В понедельник будет тепло и ветрено

По данным службы погоды Эстонии, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.