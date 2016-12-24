Днем облачно с прояснениями, во второй половине дня на востоке страны местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 15, в первой половине дня на островах и побережье порывами до 17-20 м/сек, вечером немного уляжется. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.
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Фото: AFP / Scanpix
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AFP / Scanpix
В воскресенье будет сыро и ветрено
24.12.2016 13:20
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах утром до 20 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.
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