В воскресенье будет сыро и ветрено

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах утром до 20 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.