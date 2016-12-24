Температура на Северном полюсе в декабре бьет все рекорды (1)

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In this photo made Tuesday, Oct. 22, 2013 and provided by Olympictorch2014.com, Saturday, Feb. 1, 2014, mountain climbers ascend the summit of Mt. Elbrus to light the Olympic Flame during the Olympic torch relay in Kabardino-Balkaria province, southern Russia. The special project to take the flame to the western peak of Elbrus, the highest point in Europe, was planned separately from the main Olympic Torch Relay route in order to ensure the best possible weather conditions for the climb. and was made at the end of October 2013. The 65,000-kilometer (40,389 mile) Sochi torch relay, which started on Oct. 7, is the longest in Olympic history. The torch has traveled to the North Pole on a Russian nuclear-powered icebreaker and has even been flown into space. (AP Photo/ Konstantin Dikovsky, Olympictorch2014.com) / TT / kod 436
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Северный полюс. Иллюстративное фото.

Фото: Konstantin Dikovsky/AP

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http://f1.pmo.ee/f/2014/02/01/2790854t44h53b2.jpg
In this photo made Tuesday, Oct. 22, 2013 and provided by Olympictorch2014.com, Saturday, Feb. 1, 2014, mountain climbers ascend the summit of Mt. Elbrus to light the Olympic Flame during the Olympic torch relay in Kabardino-Balkaria province, southern Russia. The special project to take the flame to the western peak of Elbrus, the highest point in Europe, was planned separately from the main Olympic Torch Relay route in order to ensure the best possible weather conditions for the climb. and was made at the end of October 2013. The 65,000-kilometer (40,389 mile) Sochi torch relay, which started on Oct. 7, is the longest in Olympic history. The torch has traveled to the North Pole on a Russian nuclear-powered icebreaker and has even been flown into space. (AP Photo/ Konstantin Dikovsky, Olympictorch2014.com) / TT / kod 436
Konstantin Dikovsky/AP

Температура на Северном полюсе в декабре бьет все рекорды (1)

24.12.2016 12:29
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Температура на Северном полюсе в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели, сообщает Би-би-си.

Ученые опасаются, что на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики.

В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.

Этим летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей.

Специалисты отмечают, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе напрямую связана с антропогенными изменениями климата.

Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко - приблизительно раз в тысячу лет.

Сейчас исследователи предсказывают, что такие погодные аномалии вскоре будут встречаться уже раз в пятьдесят лет.

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